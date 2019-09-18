5 خطوات لتجنّب علامات الشيخوخة المبكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - التقدّم في السن هو حالة بيولوجية طبيعية يمرّ بها الإنسان، إلا أن علامات الشيخوخة التي تظهر في سنّ شابة ليست أمرا طبيعيا. هذه العلامات تظهر جلياً على البشرة إذا لم يتمّ تجنّبها بخطوات عناية دقيقة ومنتظمة.

إليك أبرز الخطوات التي عليك اتباعها لحماية بشرتك من أعراض الشيخوخة المبكرة بما فيها التجاعيد والترهّل والجفاف...



1. انتبهي إلى الإتجاهات

انتبهي إلى الإتجاهات



ما نعنيه بالاتجاهات هو عند تطبيق المكياج أو الكريم، نعمد إلى توزيعه على الوجه بشكل عشوائي مع بعض الحركات اليدوية الخاطئة التي تؤثر في مرونة البشرة وصلابتها. عند تطبيق كريم العناية أو كريم الأساس، عليك البدء من أسفل الوجه إلى أعلاه. فبهذه الطريقة تساهمين في شدّ البشرة وحمايتها من الترهّل.



2. الحمّام المتناوَب



عند غسل الوجه احرصي على استخدام الماء البارد ثم الماء الساخن لمدة 3 دقائق. فبهذه الطريقة أنت تساهمين في تنشيط الدورة الدموية في الوجه والتخلّص من مشكلة المسامات الواسعة. كما أن التناوب بين حرارة المياه، يمنح البشرة لوناً مشرقاً.



3. الوقاية ثم الوقاية

حماية البشرة من أشعة الشمس



سواء في الصيف أو في الشتاء، لا تخرجي من المنزل قبل أن تضعي كريم الحماية. فهو لا يهدف فقط إلى حماية البشرة من أشعة الشمس، إنما أيضاً من كل العوامل البيئية المضرّة بها. وهو أشبه بدرع وقائية في وجه الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى تلف البشرة.

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4. تقشير البشرة

التخلّص من الأوساخ المتراكمة والجلد الميّت



من الخطوات الأساسية للحفاظ على بشرة جافة، اذ أنه يساعد في التخلّص من الأوساخ المتراكمة والجلد الميّت اللذين تعجز كريمات التنظيف عن إزالتهما. عند تطبيق كريم التقشير، احرصي على تدليك البشرة بحركات دائرية ناعمة تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عملية إنتاج الكولاجين.



5. الطعام

النظام الغذائي



من قال أن النظام الغذائي لا علاقة له بنضارة البشرة؟

كل شيء في الجسم يبدأ من داخله، فما تأكلينه ينعكس على صحّتك الداخلية والخارجية وعلى شعرك وبشرتك أيضاً. فمن المهم أن يكون نظامك الغذائي غنياً بالعناصر اللازمة لمحاربة ظهور التجاعيد وفي مقدّمتها المأكولات الغنيّة بمضادات الأكسدة والبيتا كاروتين والأوميغا.

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