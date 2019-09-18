طلاء أظافر من أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - بدأت عروض الأزياء لـ موسم ربيع وصيف 2020، التي تستضيفها تباعاً العواصم العالمية من نيويورك ولندن الى ميلانو فباريس. كانت البداية مع "التفاحة الكبيرة" التي تابعنا أجمل عروض الأزياء في أسبوعها والتي حملت صيحات كثيرة ليس فقط في الملابس والإكسسوارات إنما أيضاً في مناكير الأظافر الذي عكس الكثير من الجرأة.

في ما يأتي أبرز صيحات المناكير وفق بعض العروض التي استضافها أسبوع نيويورك.



الطبقات الملوّنة في عرض جيريمي سكوت

الطبقات الملوّنة في عرض جيريمي سكوت



من وحي إطلالات الثمانينيات والتسعينيات، أطلت عارضات جيريمي سكوت بمناكير متعدد الألوان أشبه بتحفة فنيّة زُيّنت بطبعات مرحة من توليفات عشوائية اللون الفضي والأزرق الكوبالت والفيروزي وغيرها من الألوان الزاهية.



مناكير ممشّح في عرض باير موس

مناكير ممشّح في عرض باير موس



جاءت أظافر عارضات باير موس مبتكرة للغاية، فتماشت مع تسريحات الشعر والمكياج. خطوط عمودية جعلت المناكير يبدو ممشّحاً بخطوط حمراء وبيضاء وزرقاء مع الحفاظ على الخنصر أبيض ناصعاً.



المناكير الفرنسي في عرض أليس وأوليفيا

المناكير الفرنسي في عرض أليس وأوليفيا



اختارت عارضات أليس وأوليفيا صيحة المناكير الفرنسية وهي صيحة كلاسيكية لا ترتبط بمكان أو زمان، ولكن الابتكار في اعتماد هذه الصيحة كان من خلال تطبيقه بأسلوب عكسي في بعض الإطلالات حيث ظهر الخط الأبيض عند أسفل الظفر.



مناكير فرنسي أخضر في عرض كريستيانو سيريانو

عرض كريستيانو سيريانو



في حين أن المناكير الفرنسي يُطبّق باعتماد اللون الأبيض، زُيّنت أظافر عارضات كريستيانو سيريانو بمناكير فرنسي إنما مع خط أخضر. وقد انتشرت الحبيبات المتلألئة على الظفر كاملا لتزيده حيوية وجرأة.

Advertisements



فن الأظافر الظاهر في عرض ريبيكا مينكوف

عرض ريبيكا مينكوف



مجموعة الربيع من ريبيكا مينكوف مستوحاة من المرأة العاملة العصرية، وأثبتت جينا إدواردز خبيرة تجميل الأظافر أن هناك مجالات واسعة للتفنّن في هذا الوصف وإظهار جمال الأظافر. اعتمدت ألواناً قاتمة وطبعات متفاوتة جعلت الأظافر تبدو أكثر جرأة.



ألوان قوس قزح في عرض كيت سبيد

عرض كيت سبيد



تميّز عرض كيت سبيد بلوحة ألوان متنوّعة وغنيّة حملت الكثير من المرح إلى الإطلالات. من الزهري الوردي والأخضر الزمردي ولون التوت البري... وغيرها من الدرجات اللافتة والتي جعلت الأظافر تبدو حيوية ومشرقة.



كلاسيكية المناكير الفرنسي في عرض برابال غورونغ

عرض برابال غورونغ



خط أبيض رفيع تم اعتماده في مناكير الأظافر في عرض برابال غورونغ لتطبيق المناكير الفرنسي بأسلوب كلاسيكي أنيق. بدت الأظافر نظيفة ولامعة زادت من رقيّ الإطلالات.

إقرئي أيضاً

صيحات مناكير من أسبوع الموضة النيويوركي لربيع وصيف 2020

أجمل موديلات الأظافر التي ظهرت بها النجمات خلال 2019

أفضل أنواع المناكير بتركيبة خالية من المواد السامة