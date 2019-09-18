أفضل كريمات الترطيب في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - تُصاب البشرة خلال فصل الخريف بالجفاف والتشقّق نتيجة انخفاض درجات الحرارة والرطوبة والتعرّض للهواء البارد وأجهزة التدفئة.. وغيرها من العوامل التي تفقدها مرونتها.



في ما يأتي أبرز الكريمات التي أثبتت فاعليتها في ترطيب البشرة خلال فصل الخريف.



1. Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Cream

Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Cream



يأتي هذا الكريم من شارلوت تيلبوري بتركيبة مخملية ناعمة، يحتوي على حمض الهيالورونيك والبيبتيدات ومضادات الأكسدة التي تعزّز عملية إنتاج الكولاجين وتخفّف من ظهور الخطوط الدقيقة. ويعتبر هذا الكريم الخيار الأول للكثيرات من نجمات هوليوود.



2. La Mer Crème De La Mer

La Mer Crème De La Mer



على الرغم من أن ثمنه باهظ لا يزال هذا الكريم من لامير يتصدّر مبيعات كريمات الترطيب بفضل تركيبته الغنيّة بالمكوّنات الطبيعية والأعشاب البحرية. تمتصه البشرة بسرعة ليدخل إلى أعماقها ويرطّبها جيداً حتى تبقى حريرية الملمس طوال اليوم.



3. Shiseido Benefiance WrinkleResist24 Day Cream Broad Spectrum 18

Shiseido Benefiance WrinkleResist24 Day Cream Broad Spectrum 18



يحتوي هذا الكريم من شيسيدو على خلاصة فاكهة الـMukurossi الموجودة في الهند والتي تعمل على ترطيب البشرة الجافة ومنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. بالإضافة إلى احتوائه على عناصر وقائية من أشعة الشمس تمنع تلف الخلايا وتحميها من العوامل البيئية المضرّة بها.

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4. Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream

Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream



إذا كنت تفضلين تركيبة اللوشن فإن هذا المستحضر من كلينيك هو الخيار الأنسب لك. خفيف الوزن وبتركيبة ناعمة يسهل امتصاصها وتترك البشرة ناعمة ومخملية. يحتوي هذا اللوشن على مضادات للأكسدة ومكوّنات مرطّبة مثل الغليسيرين والبترول، مما يجعل البشرة تشعر بالراحة والانتعاش طوال الوقت.



5. TATCHA The Water Cream

TATCHA The Water Cream



هو من أكثر كريمات الترطيب بيعاً على الإطلاق. يتميّز بتركيبته الخفيفة التي تتسلل إلى أعماق البشرة وترطّبها على الفور. يحتوي على نسيج جل سرعان ما يتحوّل إلى كريم مرطب وغني عند ملامسة البشرة.



6. Neutrogena Hydro Boost Gel Cream

Neutrogena Hydro Boost Gel Cream



يتميز هذا الكريم من نوتروجينا بتركية الجل الكريمي الناعمة على البشرة التي يمكن ان تمتصها من الأعماق. يترك البشرة ناعمة من دون أن يجعلها دهنية بفضل احتوائه على كمية كبيرة من حمض الهيالورونيك.

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