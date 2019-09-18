كيف احافظ على شعري بعد السشوار وحمايته من الضرر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - كيف أحافظ على شعري بعد السشوار؟! سؤال تطرحه العديد من النساء، لا سيما صاحبات الشعر الأجعد الكثيف اللواتي يستخدمن السشوار بشكل مستمر بغية تنعيمه، وخصوصاً عندما يزول مفعول التنعيم ويفقد الشعر حيويته ولمعانه، مما يبدو دهنياً بعض الشيء وكذلك غير مرتب. ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة، إليك بعض الطرق التي يجدر بك اتباعها للمحافظة على شعرك بعد السشوار وتقيه من الضرر والتلف أيضاً.



7 طرق الحفاظ على الشعر بعد السشوار

للمحافظة على تسريحة الشعر جميلة وضمان ثباتها لأطول فترة ممكنة دون تلفها، اتبعي النصائح الآتية:

نصائح للحفاظ على الشعر بعد الاستشوار



1-قبل استخدام السشوار

قبل الاستشوار، من المهم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو للتخلّص من الزيوت المتراكمة في فروة الشعر وجذوره. ثم تنشيفه جيداً بواسطة المنشفة؛ فالشعر المبلل يقلّل من ثبات التسريحة على الشعر.



2- تطبيق الكريمات المرطبة للشعر

العناية بالشعر قبل البدء بالسشوار، من أهم الخطوات التي يجب القيام بها لحماية الشّعر من الحرارة. ولعلّ أبرزها استخدام مستحضرات الحماية من الحرارة؛ لأنّها تصنع حاجز حماية على الشّعر من الحرارة، وتقلل المساميّة في الشّعر، مما يجعله أقل عرضةً للتّجعّد، وتعيد إلى الشّعر رطوبته وتمنع فقدانها خلال اليوم، وتجعل الشّعر أكثر قابليّةً للتّصفيف، وأقل عرضةً للتّشابك، بالإضافة إلى إعطائه ملمساً ناعماً. ويستخدم مستحضر الحماية من الحرارة على الشّعر المبلل شريطة أن تكون خالي من الزيوت كي يمتصه الشّعر قبل البدء بالسشوار، وذلك للحصول على التّرطيب المناسب، ولتقليل الضّرر النّاجم عن الحرارة، وإذا كان الشّعر شديد الجفاف يمكن إضافة سيروم ترطيب بعد وضع مستحضر الحماية أيضاً.

من المهم استخدام كريمات لحماية الشعر قبل البدء بالاستشوار



3- بعد الاسشتوار

بعد الانتهاء من عمل سشوار الشعر أو تجعيد الشعر، يعرّض الشعر للهواء البارد من مجفف الشعر، كي يصبح الشعر بارداً بسرعة، أمّا إذا ترك الشعر ليبرد تدريجياً لوحده فهاذا يساعد على تلف التسريحة بسرعة وعدم ثباتها.

4- استخدام الرذاذ المثبت للشعر

لثبات والحفاظ على تسريحة الشعر بعد الاسشوار، يرش الرذاذ المثبت للشعر على خصال الشعر من جميع الاتجاهات، ولإعطاء أفضل النتائج تبعد علبة مثبت الشعر نحو 30 سم عن الشعر وترشّ على شكل بخات خفيفة. والحرص على عدم المبالغة في رش الرذاذ المثبت على الشعر المصفف؛ إذ يمنح الشعر مظهراً خشبياً.

عدم المبالغة في رش الرذاذ المثبت على الشعر المصفف؛ إذ يمنح الشعر مظهراً خشبياً

5- طرق ربط الشعر الصحيحة

خلال النوم، تجنب ترك الشعر مفرود أثناء كي لا يتشابك مع بعضه البعض، كما لا يفضل شده للخلف بقوة على شكل ذيل الحصان، والحل الأفضل هو ربطه بشكل خفيف باستخدام ربطة مطاطية. يمكنك رفع شعرك على طريقة الكعكة، أثناء النوم، لتفادي التشابك والرطوبة التي قد تلحق بشعرك وتفسد نعومته.

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6- إبعاد السّشوار عن الشّعر

ترك مسافة حوالى 15 سم بين السشوار والشعر؛ تفادياً لعدم تلف الشعر وتقصفه.

7- استخدام أقنعة الزيوت الطبيعية للشعر

تساعد أقنعة الزيوت الطبيعية في الحفاز صحة الشعر



للحفاظ على صحة الشعر ومنحه اللمعان، يجب تطبيق أقنعة الزيوت للشعر، ومن أفضل الزّيوت للشّعر: زيت الزّيتون، وزيت جوز الهند، وزيت المكاديميا، وزيت اللّوز الحلو، ويمكن هذه الزيوت بتسخينها قليلاً، ثم وضعها على الشعر، ومن ثم تغطيّة الشّعر بقبّعة الاستحمام، لمدة نصف ساعة، أو ليلة كاملة.

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