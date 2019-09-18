اللؤلؤ... ترند المجوهرات لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - ما من شيء مفضل لدى السيدات أكثر من الظهور بأجمل إطلالة ولفت جميع الأنظار. خاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الكلاسيكية التي تختارها السيدة للمناسبات الرسميّة، والتي دائماً ما تحتاج إلى المجوهرات كرفيقة دائمة لها.

وعلى الرغم من أن اللؤلؤ هو من الصيحات الدائمة التي لا تبطل موضتها أو وقتها، إلّا انه برز هذا الموسم كـ ترند أساسي وضروري، سواء بتصاميم الأقراط أو القلادات أو حتى زينة الشعر. لذا اذا لم تبتاعي حتى الآن مجوهرات مزينة باللؤلؤ فننصحك بأن تسارعي بالقيام بذلك، وستساعدك الصور التي اخترنها على انتقاء المناسب لك



قلادة من Gucci

قلادة مزينة باللؤلؤ من Gucci



في كلّ مرة تبهرنا دار غوتشي Gucci بقطع المجوهرات التي تقدمها، وخاصة عندما يتعلق الأمر باللؤلؤ. فهذه القلادة ذات السنسال الذهبي اللامع والمزينة بحبّة لؤلؤ صغيرة أضفت رونقاً لا مثيل له على القلادة، هذا مع إضافة شعار Gucci المرصع بحبيبات صغيرة من الماس

ننصحك بتنسيق هذه القلادة مع فستان رسمي باللون الأسود، واختاري حذاء ذهبي يتناسب مع القلادة.



أقراط من Simone Rocha

أقراط جذابة من Simone Rocha



هذه الأقراط من Simone Rocha تناسب بالتأكيد اللواتي يفضلن اللؤلؤ في المجوهرات على أي شيء آخر، فهي تحتوي على عدد كبير من حبّات اللؤلؤ المتفاوتة الأحجام.

ننصحك بأن تختاري هذه الأقراط مع فستان مكشوف عند منطقة الصدر ومن دون أي تطريزات لكي تظهر الأقراط بشكل واضح ومميز.

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قلادة من Miu Miu

قلادة بتصميم دائري مميز من Miu Miu



لا بد وأن تختاري في إحدى الإطلالات قلادة تقليدية من اللؤلؤ، أي تلك الدائرية التي عادة ما تأتي من دون أي إضافات أخرى، وتتميز بحبات اللؤلؤ المتساوية الحجم التي تمنح إطلالاتك الكلاسيكية التي تطلبينها.

ننصحك بتجربة هذه القلادة من Miu Miu فهي قادرة على منحك أسلوباً كلاسيكياً جذاباً للغاية

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