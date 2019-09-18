أزياء بالأبيض والأسود لإطلالة كلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - في لقاء يجمع بين التناقض والانسجام يأتي الثنائي الأبيض والأسود ليزيّن إطلالاتك في الخريف المقبل. هذان اللونان يمنحانك إطلالة كلاسيكية بامتياز، ومع بعض اللمسات العصرية في التصاميم، يمكنك الحصول على إطلالة سبور-شيك راقية.

رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MAISON COMMON , AKRIS ,TOD’S, IRIE , LEONARD, ERMANNO SCERVINO , DICE KAYEK , PELLEGRINO PARIS , D.EXTERIOR





سروال من Akris. السعر 395$

توب من Dice Kayek. السعر 1190$



حذاء رياضي من الجلد الأسود. السعر 643$

حقيبة من الجلد الأسود والأبيض. السعر 1766$

كلاهما من Tod’s





سروال قصير باللونين الأبيض والأسود. السعر 395$

قميص باللونين الأسود والأبيض. السعر 695$

كلاهما من Akris

حذاء من جلد الثعبان. السعر 1015$

حقيبة من الجلد الأسود. السعر 1765$

كلاهما من Tod’s





سروال من Leonard. السعر 1295$

توب من Ermanno Scervino. السعر 968$

نظارات شمسية من Tod’s. السعر 560$

الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف





تنورة مزيّنة بالدوائر السوداء. السعر 1047$

توب باللون الأبيض. السعر 265$

كلاهما من IRIE

حذاء من Tod’s. السعر 643$





سروال من Maison Common. السعر 560$

حذاء من Tod’s. السعر 643$

توب باللون الأبيض. السعر 295$

سترة باللون الأسود. السعر 3995$

كلاهما من Akris





توب من Dice Kayek. السعر 1195$

سروال من IRIE. السعر 331$

حقيبة من Renaud Pellegrino Paris. السعر 660$





توب من D.Exteriro. السعر 251$

سروال من Akris. السعر 595$

حذاء من Tod’s. السعر 643$