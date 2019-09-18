جلابيات وقفاطين من مجوعات الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - لازالت كبريات دور الأزياء العالمية تولي إهتماماً كبيراً للأزياء ذات الطابع الشرقي لاسيما الجلابيات والقفاطين والتي تحرص من خلالها على إرضاء أذواق المرأة الخليجية، فحرصت أسماء بارزة في عالم صناعة الموضة على تقديم تصميمات تمزج بين التفرد والأناقة ضمن مجموعاتهم الجديدة، لتؤمن لزبوناتها العربيات خيارات جيدة مواكبة لصيحات الموضة العالمية. لذلك لم نستغرب الحضور الكبير للأزياء ذات الطابع العربي ضمن عروض الأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020 في أسبوع الموضة في نيويورك.



جلابيات وقفاطين من أسبوع الموضة في نيويورك

Kate Spade



- لا تخلو مجموعات ماركة توري بورش Tory Burch من الجلابيات الفضفاضة فتحرص على تقديمها بموديلات ناعمة في كل موسم، وهذا العام أحببنا التصاميم البيضاء المحبوكه بالدانتيل والقصاصات الناعمة والتي تميزت بصيحة الأكمام المنفوخة المزمومة حول المعصم.

- ركزت بعض الماركات مثل آنا سوي Anna Sui وكيت سبيد Kate Spade على القفاطين المغطاة بالطبعات الرقيقة والمصممة بطول متوسط يعلو الركبة وتناسب أجواء العطلات والتجمعات العائلية.

- بالنظر إلى مجموعات ربيع وصيف 2020 سنكتشف بكل سهولة أن الجلباب الأبيض هو نجم الموسم حيث حرصت أسماء مثل Eudon Choi و Area و Tibi على تقديم موديلات شديدة الرقة وواسعة تضمن لكِ إطلالة مريحة تخفي جميع عيوب الجسم.

Brandon Maxwell



- رجحت بعض الماركات كفة الألوان القوية، فركزت على العبايات المفتوحة من الأمام المزينة بالطبعات غير التقليدية مثل موديل Dsquared2 كما لفتنا الجلباب الأحمر من مجموعة براندون ماكسويل Brandon Maxwell والذي يناسب طلعات النهار والمساء.

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