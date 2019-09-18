ريم سعيدي حامل للمرة الثانية وهذه إطلالاتها قبل وبعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - أعلنت ريم سعيدي أنها حامل بطفلها الثاني، بعد أقل من عام على إنجابها ابنتها الأولى من زوجها الاعلامي وسام بريدي، وخلال فترة حملها الماضية، شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة التي أظهرت من خلالها تغيرات جسمها، ولا سيّما عند منطقة البطن، بطريقة لطيفة وأنيقة، كما شاهدناها أيضًا بعد الولادة، بعدد من الاطلالات اللافتة التي كشفت من خلالها عن قوامها الرشيق الذي استعادته بسرعة كبيرة، نتيجة التمارين الرياضية الكثيفة والحمية الغذائية.. وقد جمعنا بالصور اليوم أبرز هذه الاطلالات خلال الحمل وبعد الولادة، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالات ريم سعيدي خلال الحمل

ٔناقة ريم سعيدي خلال الحمل





ريم سعيدي كانت تعمل كعارضة أزياء، ولهذا من الطبيعي أن يكون قوامها رشيقًا ونحيفًا، وحتى أثناء الحمل اكتسبت بعض الكيلوغرامات الزائدة، وتحديدًا عند منطقة البطن، وقد شاهدناها في تلك الفترة في اطلالات متنوعة أظهرت من خلالها الحمل بطريقة لطيفة، وقد اختارت تنسيقات كاجوال في الملابس الرياضية، أو اعتمدت أزياءً رسمية ذات قصات ساعدت في اخفاء البطن مثل فساتين السهرة وغيرها.





ريم سعيدي في اطلالات ما بعد الولادة

أناقة ريم سعيدي بعد الولادة





كما ذكرنا استعادت ريم سعيدي رشاقتها بعد الولادة بسرعة كبيرة، بعد أن التزمت بالتمارين الرياضية، وقد شاهدناها مؤخرًا في عدد من الاطلالات اللافتة التي اختارتها في مختلف المناسبات، من الفساتين الضيقة إلى الجمبسوت والملابس الرياضية المطاطية، والتنسيقات الكاجوال وغيرها، وقد بدا قوامها نحيفًا ومتناسقًا.



واليوم نتساءل كيف ستكون اطلالات ريم سعيدي في حملها الثاني؟