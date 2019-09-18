إليكِ أجمل الشنط المدرسية لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - كلما اقترب فصل الشتاء كلما اقتربت معه العودة إلى المدارس، وبالطبع لا بدّ من بدء التحضيرات لاستقبال موسم المدارسة، سواء من خلال تحضير الملابس الشتوية أو الأحذية، وبالطبع للشنط المدرسية الأهمية الكبرى، فهي القطعة الأساسية التي يجب أن تُحضر قبل بدء المدرسة.

وعلى اعتبار أن المدرسة اليوم لم تعد كما كانت من قبل، أصبح من الضروري أن تختار الفتاة الشنطة المدرسية بهدوء وبعناية، لكي تتناسب مع ذوقها في الأزياء ولكي تعبّر عنها وعن خياراتها وإطلالاتها اليومية، حتى لو كانت مضظرة أن ترتدي اللباس المدرسي الموحد.

لذا سنقدم لك بعض المساعدة وننصحك بالشنط المدرسية الأجمل التي لفتت أنظارنا لشتاء 2020.





حقيبة من Christian Louboutin

حقيبة من Christian Louboutin باللون الأسود والنقشات الملونة



تتميز هذه الحقيبة السوداء من Christian Louboutin بتصميمها البسيط والبعيد عن التعقيد، فهي تحتوي على جيب كبير بإمكانك وضع الكتب والأقلام فيه، وأخر صغير لوضع مستلزماتك الشخصية. ننصحك بتجربة هذه الحقيبة فهي تناسب ذوات الشخصية المرحة خاصة وأنها تحتوي على نقشات ملونة.





حقيبة من Balenciaga

حقيبة من Balenciaga بلون مميز وجذاب



هذه الحقيبة من Balenciaga هي الأنسب لصاحبات الشخصية التقليدية واللواتي يفضلن الشكل الكلاسيكي التقليدي للحقائب المدرسية. فقد جاءت بحجم كبير يتّسع لكافة الكتب والمستلزمات الأخرى، بالإضافة إلى لونها المميز والملفت للنظر. نرشحها بقوة لموسم شتاء 2020





حقيبة من Etro

حقيبة مميزة من Etro



اذا كنت ترغببين حقاً بأن تختاري شنطة للمدرسة لم تخترها غيرك، فبالتأكيد ستجدين طلبك في هذه الحقيبة المميزة من Etro. ما يميز هذه الحقيبة أنها جاءت بتصميم جديد وبألوان متداخلة. لكن تبقى نقشاتها الهندسية الأنيقة هي أكثر ما ستلفت نظرك.

ننصحك باختيارها، فهي الحقيبة التي ستمنحك إطلالة مختلفة عن الأخريات.

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