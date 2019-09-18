هنا الزاهد تنشر صورة "قبلة على الخد" من حفل زفافها.. ومتابعين: "شبه أميرات ديزني"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يحتضنها ويقبلها على خدها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، التي حصدت ما يقرب من 412 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة للتعليقات التي تخطت ألفي تعليق، من المتابعين والفنانين.

وتفاعلت الفنانة آيتن عامر مع الصورة معلقةً: "يا حلاوتكوا يا طعامتكوا ما شاء الله"، فيما علقت أسما شريف منير، قائلةً: "البرنسيسة الجميلة" وعلق الفنان أحمد الفيشاوي على الصورة قائلًا: "ألف مبروك يا حبايبي."

وتفاعل الجمهور مع الصور وكان من أبرز التعليقات: "شبة أميرات ديزني، فديت جمالك، سندريلا، أنتي جايبة الحلاوة دي منين، ربنا يفرحكوا ويسعد قلبكوا."

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هنا الزاهد وأحمد فهمي يهنئان محمد إمام بعيد ميلاده

وكان الفنان محمد إمام، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو ظهر خلاله كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، أثناء رحلتهما في شهر العسل.

وخلال المقطع، ظهر الزوجان، أثناء تهنئتهما لمحمد إمام بعيد ميلاده، حيث قالا له خلال الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا إمو، كنا عاوزين نبقى معاك إمبارح".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم منذ أيام، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسي، والناقد طارق الشناوي، وعمرو الليثي، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي".

وتألقت "هنا" بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق "فهمي" ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.