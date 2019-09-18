"شكل حلو واستخدام آمن".. داليا تصمم "بوكيهات" ورد بأغلفة صديقة للبيئة

أحبت الورد وألوانه، واختلطت ملابسها برائحته فأبدعت في تنسيقه بأشكال مختلفة وأطلقت مشروعا خاصا بها إلى جانب دراستها للفنون الجميلة، وكانت حريصة خلاله على أن يكون صديقا البيئة بطريقة جديدة تعجب المشترين.

قبل عام واحد، أطلقت داليا حسين، طالبة الفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية قسم تصوير، مشروعها الخاص ببيع "بوكيهات" الورد وتزيين التيجان للعرائس من الورد، وما لبثت أن سمعت عن النداءات المطالبة بالحفاظ على البيئة ووقف استخدام البلاستيك حتى قررت أن تطبق تلك المبادرة على مشروعها الخاص، وحسب تعبيرها، فكرت في تغليف بوكيهات الورد في أغلفة ورقية بدلا من" السوليفان" لتكون صديقة للبيئة.

داليا: الجمهور عجبته الفكرة ورحب بها للحفاظ على البيئة

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داخل أغلفة من الورق البني الصديق للبيئة، تبدع "داليا" في تنسيق الورود بألوانها وأشكالها المختلفة لزبائنها، وحسب روايتها لـ"الوطن" فالورق أرخص في سعر التكلفة عن تغليف الورد بالقماش إلى جانب كون الأول سريع التحلل وصديق للبيئة فاختارت الأول لتجمع بين الحفاظ على البيئة وقلة التكلفة.

الفكرة، رغم غرابتها عن المعتاد، لاقت إعجابا كبيرا من جمهور داليا، وحسب تعبيرها: "الناس رحبت بالفكرة للمساعدة في الحفاظ على البيئة".