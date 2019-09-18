متابعة تحلل شخصية زينة: "موصلتيش للي عاوزاه".. والفنانة: وأنا اللي فكراني بنصحك

عادة ما يحلل خبراء لغة الجسد، وأساتذة الطب النفسي، شخصيات المشاهير، للمساهمة في تغيير حياتهم للأفضل ونصحهم، أو لمساعدتهم في بعض الأزمات والمشاكل التي يمرون بها.

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وأرفقتها بتعليق: "لا يوجد أجمل من أن يخبرك أحد.. أنك غيرت حياته إلى الأفضل مين فيكم غير حياة أي حد من الناس اللي حواليه للأحسن طبعا؟".

فحاوت إحدى المتابعات، من خلال إجابتها تحليل شخصية "زينة" قائلة: "رافضة الارتباط يا زينة وموصلتيش للي عاوزاه عمليًا مع أنك حققتي نجاح وبتستمدي قوتك وطموحك من ماضي عشتيه".

وتفاعلت "زينة" مع المتابعة، التي ظنت في البداية أنها تتحدث عن نفسها: "لما ربنا يريد هيحصل ركزي في شغلك وحياتك وسيبها على ربنا وهو قادر يبعتلك اللي يستاهلك وفي الوقت المناسب حبيبتي".

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فذكرت لها المتابعة مرة أخرى أنها كانت تقوم بتحليل شخصيتها كفنانة: "أنتي فهمتي غلط.. أنا بقول رأيي فيكي من الصورة أنا بحلل شخصيات"، وهو الأمر الذي ردت عليه زينة بمداعبة منها: "هموت.. وأنا اللي فاكرة بنصحك".

فيما تفاعل متابعي الفنانة على سؤالها، ومنهم من قرر الإجابة عليها والبعض أبدى إعجابه بها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "حسام حبيبي وعمري زوجي الله يخليلي ياه ولا يحرمني منه ما بقدر للحظه اتخيل عمري من دونه، وعلى الهامش بحبك"، فعلقت عليها الفنانة زينة، قائلة: "ربنا يسعدكم وأنا كمان بحبك".