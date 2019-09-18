احذر.. تناول البيض بالسجق يؤثر على صحة القلب

كثيرًا ما تحدث العلماء حول أضرار تناول البيض بكميات كبيرة، فهو يؤثر بالسلب على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وفي ستينيات القرن الماضي، حذرت الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، الشخص من عدم تناول أكثر من صفار ثلاث بيضات في الأسبوع، لتخفيض كمية الكوليسترول الداخلة للجسم، لأنه يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن أجل إثبات ذلك أو نفي هذه المعلومة، أجرى علماء جامعة تكساس تجربة شارك فيها 48 شخص بالغ، جهزوا البيض وفق رغباتهم، ومن ثم استخدم المتطوعون طريقة تصوير الطعام عن بعد -طريقة جديدة لتحديد كمية ونوع الطعام، دون الاعتماد على الذاكرة- بحسب "روسيا اليوم".

وأعطي الباحثون كل مشترك هاتف ذكي ليتمكن من تصوير الطعام قبل تناوله وبعد الانتهاء منه، وبعد ذلك أرسلت جميع الصور إلى مركز خاص لتحليلها.

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واتضحت نتائج الدراسة أن تناول البيض لا يعني ارتفاع مستوى الدهون المشبعة المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقا للباحثين، يظهر "ضرر" تناول البيض عند استخدام الزبدة في قلي السجق ولحم معه، كما يفعل الكثيرون في وجبة الإفطار.

وقرر الباحثون تكريس التجربة الثانية لمعرفة مدى تأثير تناول البيض في مستوى السكر بالدم.

وطلبوا من المشتركين في التجربة عشوائيا تناول وجبة إفطار- البيض المخفوق، بيض مخفوق مع دهون مشبعة، لها نفس السعرات الحرارية وكمية الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

واتضح للباحثين أن تناول البيض من دون أي مواد مضافة، ليس له أي تأثير سلبي ملموس على مستوى الجلوكوز بالدم، من هنا استنتجوا، أنه لا تحديد لكمية البيض التي يمكن للشخص السليم تناولها، كما أن نتائج التحاليل الإضافية التي أجريت لم تظهر أي اختلاف في مستوى الجلوكوز في دم الذين يتناولون كمية كبيرة أو قليلة من البيض يوميا.