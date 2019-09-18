طبيب يحذر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على الأطفال وكبار السن

حذر الدكتور نبيل الدبركي استشاري أمراض الصدر والحساسية، من كثرة استخدام المضادات الحيوية المتعلقة بأمراض البرد والأنفلونزا دون الرجوع للطبيب المختص، حيث أن الميكروب يكتسب مناعة من كثرة استخدام المضادات الغير صحيحة.

وأضاف "الدبركي" في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يجب عدم الاستسهال في استخدام المضادات الحيوية لأنها قد تمثل خطرا على صحة الأطفال وكبار السن، وأنها غالبا ما تكون غير مناسبة لحالة المريض، بالإضافة لأن المضادات الحيوية لها العديد من الأعراض الجانبية التي قد تصيب المريض، لهذا يجب أن يتناول الطفل المضادات بعد الرجوع لطبيب لتشخيص.

وتابع "الدبركي" أنه مع بداية فصل الشتاء من الأفضل الحصول على الأمصال الخاصة بأمراض "البرد" من المركز القومي للمصل واللقاح، خاصة لكبار السن والأطفال، حيث أن مناعتهم ضعيفة ولا تتحمل أمراض الشتاء، بالإضافة إلى الفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الصدر والجهاز التنفس والكلي والقلب ومن يخضعون لعلاج كيميائي، فمن المفضل الحصول على تلك الأمصار في شهر أكتوبر.