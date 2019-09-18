7 ألوان.. طرق آمنة لتلوين الشعر بدون صبغات

قد يدفع الشعر الأبيض الكثير من السيدات والفتيات إلى تكرار صبغته وهو ما يهلك الشعر ويجعله تالفا ومجهدا. ويقدم "هًن" في التقريرالتالي، طرق أمنة لتلوين الشعر بدون صبغات باستخدام لون الحنة المناسب. 1 شعر أحمر - 10 معالق كبيرة حناء - عصير ليمونة - كوب كركديه - كوب ماء ساخن - 3 ملاعق قشر رمان مجفف - كوب خل عادي. 2 شعر أشقر - 10 ملاعق كبيرة من الحناء - عصير ليمونتين - 3 ملاعق كركم - مقدار مناسب من الماء الساخن - ملعقة كبيرة من الخل العادي 3 شعر بني محمر - 10 ملاعق كبيرة حناء - عصير ليمونة - 3 ملاعق من الخل العادي - 3 ملاعق قشور باذنجان مغلية - مقدار مناسب من الماء الساخن 4 شعر بلون الشيوكولاتة - 10 ملاعق كبيرة حناء Advertisements - عصير ليمونة - 3 ملاعق من الخل العادي - 3 ملاعق من بودرة الكاكاو الخام - مقدار مناسب من الماء الساخن 5 شعر كستنائي - 10 ملاعق كبيرة حناء - عصير ليمونة - 3 ملاعق من خل عادي - كوب مغلي من البابونج - مقدار مناسب من الماء الساخن. 6 شعر النحاسي - 10 ملاعق كبيرة حناء - عصير ليمونة - زجاجة سفن أب صغيرة - مقدار مناسب من الماء الساخن 7 شعر بلون دم الغزال - 10 ملاعق كبيرة حناء - عصير ليمونة - كوبان من محلول دم الغزال عبارة عن (ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال في كل كوب ماء) - مقدار مناسب من الماء الساخن - كوب من خل عادي

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