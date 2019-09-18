تعرف على الموضة الرجالي في خريف وشتاء 2019-2020.. إطلالات تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان الموضة الرجالي في خريف وشتاء 2019/2020؛ حيث تتألق الموضة بالألوان الزاهية والخامات اللامعة لتمنح الرجل إطلالة عصرية تخطف الأنظار.

وأوضح محرر الموضة الألماني سباستيان فولف أن الموضة الرجالي تمتاز هذا العام بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي ودرجات الأزرق، بالإضافة إلى الدرجات الطبيعية كدرجات البني والرملي.

خامات لامعة

وأضاف فولف أن الموضة الرجالي تتألق أيضا بخامات لامعة ذات بريق خفيف أو قوي لتمنح الرجل إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالفخامة والأبهة.

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ومن جانبه قال خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس إن الجلد يمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم، مشيرا إلى أنه يتألق بصفة خاصة بالمظهر الرث “Used” ذي الطابع الجريء والمتحرر.

وأضاف تومكينس أن الجواكت الجلدية تتجمل بحليات من الفرو، والتي تزين الياقة مثلا.

المعطف قطعة أساسية

وأكد تومكينس أن المعطف يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للرجل العصري الأنيق، لافتا إلى أن المعطف المبطن بالزغب يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، بالإضافة إلى المعطف الصوفي الأكثر أناقة وفخامة، والذي يزهو هذا الموسم باللون النبيذي والأزرق الملكي.

وبالنسبة للإكسسوارات، أشار تومكينس إلى أن الشال يمثل نجم الموضة الرجالي هذا الموسم، خاصة الموديلات الطويلة للغاية، والتي يصل طولها إلى الأرض.