إندونيسيا ترفع سن الزواج إلى 19 عاما لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات

عدل البرلمان الإندونيسي، قانون الزواج لرفع السن الذي يسمح بتزويج الفتيات بثلاث سنوات إلى 19 عاما، في خطوة رحب بها نشطاء باعتبارها تدفع باتجاه الحد من زواج القاصرات في البلد الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في العالم.

وأفاد بيان على موقع البرلمان بأن جميع الفصائل الممثلة وافقت على التعديل في جلسة كامل، وتعتبر إندونيسيا واحدة من أكثر 10 دول في العالم التي تبيح زواج القاصرات وفقًا لحملة "فتاة لا عروس"، بحسب وكالة "رويترز".

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وتزوج واحدة من كل 4 بنات في إندونيسيا قبل أن تبلغ 18 عاما من عمرها وفقا لتقرير هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وبحسب بيانات اليونيسف، فإن إندونيسيا تصنف في المرتبة السابعة ضمن البلاد التي تسجل أعلى معدلات زواج أطفال على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن زواج الأطفال في إندونيسيا مازال أقل شيوعاً مقارنة بمناطق في جنوب آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.