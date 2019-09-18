"ليست مصابة بالذئبة".. طبيب كيم كارداشيان يوضح طبيعة مرضها

حالة من الذعر عاشتها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فكانت تظن أنها مصابة بمرض "الذئبة"، لكن طبيبها الخاص طمأنها بأنها تعاني من مرض التهاب المفاصل الصدفي في ذراعيها.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن موقع "Marie Claire"، فإن مرض التهاب المفاصل الصدفي، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل، الذي ينتج عن مرض الصدفية، وليس مرض الذئبة، الذي تسبب في إصابة مفاصلها بتورم، بالإضافة إلى خشونة ووجع.

وبعد أن عرفت "كارداشيان" ذلك شعرت بارتياح كبير، حيث كانت تخشى من مرض "الذئبة"، الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم أنسجة الجسم السليمة ويدمرها.

Advertisements

والتهاب المفاصل الصدفي يسبب آلام شديدة في المفاصل والتهابها وتصلبها، ويعتبر مرض شائع بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عامًا.

ويشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصدفية الجلدية هم أكثر المرضى عرضة لأن تتطور لديهم الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

وبدأت "كيم" حاليًا في اتباع نظام محدد من الأدوية، حتى تتمكن من تجاوز آلامها: "كل ما أتمناه اليوم حقًا هو العودة لحيويتي ونشاطي من أجل أطفالي، بعيدا عن أية كآبة أو إحباط، لا جدوى من الاكتئاب".