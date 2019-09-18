استشاري نفسي: الأفلام الإباحية وارتفاع سقف الطموحات أبرز أسباب الطلاق

أصبحت ظاهرة الطلاق تهدد المجتمع المصري بشكل عام نظرًا لارتفاع نسبته في المجتمع، حسبما أكد الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، خلال حواره في برنامج "حديث الشارع"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، حيث ذكر أن هناك أسباب عديدة للطلاق منها ارتفاع سقف طموحات الزوج أو الزوجة عن الزواج.

وأضاف أن رفع التوقعات من العلاقة الحميمية أحد أهم أسباب الطلاق، في ظل غياب الثقافة الجنسية في العالم العربي، كما أن المرأة ترى الزواج بأنه الاستقرار المادي والرخاء النفسي وراحة البال، والبعض قد يتناسى وجود مسئولية في الزواج، مؤكدًا أن كل حق يقابله واجب.

وأشار إلى أن نصائح بعض الأصدقاء أو مشاهدة الأفلام الإباحية تجعل الكثير من الأزواج يفهمون تركيبة الأنثى خطأ، مشددًا على ضرورة أن يستمع كل طرف للطرف الآخر وعدم رسم أحلام افتراضية بعيدة عن الواقع ، كما أنه يجب على الزوجة ألا تقارن نفسها بأي امرأة أخرى.