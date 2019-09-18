ديمنا غفاساليا يتخلّى عن دار أزياء Vetements.. هل تنهار العلامة الفرنسية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ "فيتمون" Vetements بلا شك من أكثر العلامات التجارية الفرنسية الرائدة في مشهد ستايل الشارع، وأصدرت العلامة الفرنسية بيانًا تؤكد فيه تنحي المصمم ديمنا غفاساليا رسميًا عن منصب الإدارة الإبداعية، مع العلم أنه قد شارك في تأسيس العلامة التجارية في زيوريخ مع شقيقه غورام غفاساليا قبل خمس سنوات فقط.

ووفقًا لبيان العلامة التجارية فإن ديمنا قد أنجز مهمته وساهم برؤيته الإبداعية المميزة في نجاح العلامة واكتسابها شهرة واسعة في صفوف عشاق الموضة من مختلف بقاع العالم، وقرر حاليًا أن يركز على مشاريع جديدة.

وتحدث المصمم عن قراره قائلاً: "لقد أسّستُ Vetements لأنني شعرت بالملل من الموضة الرائجة، ولحسن الحظ تغيرت الموضة إلى الأبد منذ ظهور Vetements وفتحت أيضًا بابًا جديدًا للكثير من العلامات الناشئة، لذلك أشعر أنني أنجزتُ مهمتي، لقد نضجت Vetements إلى شركة يمكنها تطوير تراثها الإبداعي إلى فصل جديد بمفردها. "

Advertisements

ومع إبقائه على تولي منصبي الإدارة الإبداعية في كل من ميزون مارغييلا و لوي فيتون، فإن السؤال المطروح هو كيف ستتقدم العلامة التجارية إلى الأمام دون ديمنا المسؤول عن نجاح مجموعات العلامة التجارية؟

ومع ذلك، يبدو أن المدير التنفيذي غورام يرى الأمر إيجابيًا ويلمح إلى أن "هذه اللحظة تعني حقبة جديدة لعلامة Vetements، حقبة من النمو والتوسع الكبير، وسيتم الكشف عن مشاريع جديدة وتعاون مفاجئ في المستقبل القريب جدًا."