الامارات | تورم اللسان المزعج.. ما أسبابه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن تورم اللسان المزعج.. ما أسبابه؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تورم اللسان من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ إذ يعيق التنفس وبلع الطعام.
وقال جراح الفم والأسنان البروفيسور الألماني بيتر يورين، إن تورم اللسان يحدث نتيجة لتجمع سائل بالنسيج، مشيراً إلى أنه عادة ما يكون مصحوباً باحمرار وطبقة بيضاء مع الشعور بألم وخدر.
وأضاف أن تورم اللسان له أسباب عدة، أبرزها الحرق بفعل تناول أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية أو الالتهابات كالتهاب اللثة أو استجابات تحسسية تجاه أطعمة معينة. كما قد يرجع التورم إلى بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم.
وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم اللسان وعلاجه.
وبشكل عام أكد البروفيسور الألماني أهمية العناية بنظافة اللسان بانتظام لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه بواسطة كاشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.
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