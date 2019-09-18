محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم "الخليج 365" طريقة تحضير مشروب كوكتيل الكيوي بالأناناس، بحسب ما ذكرت "سي بي سي سفرة": المقادير

- كيوي مقشر.

- أناناس كومبوت.

- عصير الأناناس.

- نعناع طازج.

- شربات نعناع.

طريقة التحضير:

- يفرم الكيوي مع الأناناس باستخدام خلاط كهربائي.

- يضاف إليه عصير الأناناس ونعناع طازج وشربات نعناع.

- يفرم الخليط جيدا.

- يقدم باردا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كوكتيل كيوي بالأناناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.