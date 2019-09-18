دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية بنكهة الميثانول تصيب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

اكتشف علماء مادة قد تصيب بالسرطان في نكهات معينة في السجائر الإلكترونية الأمريكية وتبغ المضغ "بمستويات مرتفعة مثيرة للقلق"، حسبما قالت دراسة اليوم الاثنين.

وكتب فريق "سفين-اريك جوردت" من جامعة ديوم في ولاية نورث كارولينا الأمريكية في مجلة "جاما انترنال ميديسن" الطبية إن المادة تسمى "بوليجون ( زيت طيار)" موجودة في منتجات بطعم النعناع والميثانول.

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وحظرت السلطات الأمريكية بالفعل مادة بوليجون كمادة إضافية للطعم في الأطعمة العام الماضي. ولكن العام الماضي، قال منظمون أمريكيون إنهم يستعدون لإصدار حظر على السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة بعدما أصيب المئات بمرض رئوي فضلا عن التسبب في عدد من حالات الوفاة.

وبالتعاون مع زملائه، فحص جوردت ثلاثة أنواع من السجائر الإلكترونية الأمريكية ونوع من تبغ المضغ تحتوي على المادة، ووجدوا أن مستويات مادة بوليجون أعلى من سجائر الميثانول التقليدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي "الناس يموتون من تدخين السجائر الإلكترونية ونحن ننظر في هذا الأمر بدقة".