اضطراب ما بعد الصدمة، هو الأمر الذي يحدث عقب تعرض الشخص لصدمات نفسية، نتج عنها الخذلان، أو الخوف، أو فقدان شخص عزيز، أو حتى التعرض لاعتداءات نفسية وجسدية، وهو ما يجعله دائما في حالة من القلق والتوتر.

وتلك الاضطرابات قد تصيب البعض في مختلف الأعمار، دون تمييز أو تفرقة، ما قد يؤثر على حياة الأشخاص بشكل كامل، إذا لم يتم معالجتها وتخطيها.

ويرصد هن أعراض وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، وفقًا لما ذكره "webmd".

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

قد يشعر المُصاب ببعض الأعراض التي تؤكد إنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، والتي تتمثل في..

التعايش مع ذكريات الماضي والتحدث عنها، وعدم تجنبها.

تعرضه لعديد من الكوابيس المتكررة عن الحداث.

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قد يعاني من عدم الراحة النفسية والجسدية عند تذكر الحدث.

الانفاعلات الشديدة مع أقل تصرف، والعصبية الزائدة.

اللامبالاة تجاه الأشخاص.

علاج اضطراب ما بعد الصدمة

يختلف علاج اضطراب ما بعد الصدمة، وفقًا للحالة المُصابة، وطبيعة الصدمة بوجه عام.

العلاج النفسي والسلوكي

إعطاءك الفرصة لسرد ما حدث، وما يحدث لك، للتعبير عن مشاعرك، لتقليل إحساس وعواقب ما تشعر به.

الدعم المعنوي

وهي مناقشة صدمتك ومشكلاتك، مع أشخاص آخرين من المقربين منك، ليقدموا لك الدعم، ومساعدتك على إدراك الموقف، وأنك لست وحيدًا.

الأدوية

الحل الأخير، الذي يلجأ له الأطباء النفسيون، كصرف مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق ومعالجة الأرق، من أجل حصول الشخص على الراحة، وتقليل التفكير، بشرط عدم الإسراف فيه حتى لا يتحول لمخدر أو إدمان، خاصة إنها تعالج النتائج السلبية، ولا تعالج أسباب الصدمة.