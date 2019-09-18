طريقة عمل باستيتشيوتو كيك الإيطالية  

جددي بأطباق الحلويات، واصنعي من المطبخ الإيطالي باستيتشيوتو كيك الإيطالية بخطوات الشيف نرمين هنو، وإليكِ الخطوات.

مكونات باستيتشيوتو كيك الإيطالية

زبدة

سكر

بيكنج بودر

2 صفار بيض

ماء

مقادير حشو باستيتشيوتو كيك الإيطالية

1/2 كيلو حليب

كوب ونصف سكر

4 صفار بيض

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50 جرام نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير باستيتشيوتو كيك الإيطالية

قومي بخلط جميع المقادير الصلبة سويًا، عدا البيض في وعاء عميق.

ضيفي البيض بالتدريج في العجان، مع الماء، واعجنيهما سويًا.

اتركي العجين ترتاح، ثم افرديها وقسميها دوائر.

رصيها بالصينية، وضيفي لها الحشو، ثم ضعي طبقة أخرى من العجين، وأغلقيها جيدًا.

أدخليها الفرن، حتى تنضج ثم قدميها باردة.

لتحضير حشو باستيتشيوتو كيك الإيطالية

قومي بوضع الحليب على النار

في وعاء آخر، امزجي البيض مع السكر ثم النشا والفانيليا

ضعي الحليب الساخن على مزيج البيض، وقلبيهما حتي يصبح قوامهما كريمي.