هل عادت المياه لمجاريها؟.. ريم البارودي تدعم ريهام سعيد إليكترونيًا بعد غياب

بعدة "لايكات"، عاودت الفنانة ريم البارودي الظهور من جديد، عبر حساب الإعلامية ريهام سعيد، عقب غياب تام، خلال أزمة الأخيرة، والتي انتهت باعتزالها الإعلام، وحظرها من الظهور لمدة عام كامل.

فعلى الرغم من صداقتهما القوية، والتي برهنتها العديد من المواقف، إلا أن غياب "ريم" خلال الأزمة، أشار لعديد من علامات الاستفهام حول مصير صداقتهما، خاصة أن الثنائي كانا حذفا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

ريم تعاود الظهور إليكترونيًا

قررت الفنانة ريم البارودي، الظهور مُجددًا، عبر حساب "ريهام سعيد" الرسمي، على موقع "الإنستجرام" بشكل غير مُباشر، من خلال تسجيلها علامات الإعجاب على منشورات الأخيرة، التي تشير لواقعتها، وما تمر به.

وحرصت ريم على الظهور في أحدث منشورات "ريهام" الذي تضمن النص الآتي: "والكاظمين الغيظ، فلم ينسى الله عتمًا كتمته ولا قهرًا"، أشارت من خلاله لأزمتها.

كما ظهرت من قبل على المنشور التي أكدت فيه ريهام أنها حررت محضرا ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري، كنوع من أنواع الدعم الإليكتروني.

الجدير بالذكر هو اختفاء "ريم" تمامًا من حساب "ريهام" خلال أزمة وقفها عن العمل، واعتزالها، على الرغم من صداقتهما القوية، فلم تتطرق "ريم" للدفاع عن صديقتها، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، حتى إنها لم تنشر لها منشورًا واحدًا لدعمها أو للوقوف بجانبها. الأمر الذي استنتجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوجود خلاف أو ماشابه بين الثنائي، أجبر ريم على الاختفاء عن دعم صديقتها خلال تلك الأزمة الشهيرة.

لماذا لم تدعم ريم البارودي صديقتها؟

على الرغم من وجود "البارودي" بشكل دائم على منصات "السوشيال ميديا"، إلا أنها لم تُشر لأزمة صديقتها، فخلال ذروة أزمة "ريهام" بوقفها عن الإعلام، واعتزالها، نشرت "البارودي" العديد من الصور التي تجمعها بصديقاتها خلال احتفالهن بإحدى المُناسبات، فضلًا عن مُشاركة جمهورها ببعض "الاستوري" التي تضمنت وجودها مع زميلاتها دون الإشارة لما تتعرض له ريهام سعيد.

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الدعم الأخير من البارودي لريهام

كان الظهور الأخير لريم البارودي، ودعمها لصديقتها ريهام، حينما أعلنت الأخيرة عن إصابتها بمرض جلدي نادر، مؤخرا.

وطالبت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من محبيها الدعاء لصديقتها الإعلامية ريهام سعيد، حيث نشرت صورة لها، مُعلقة: "إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وإنتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدي وحتقومي.. يا رب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب".

ريهام سعيد تدعم البارودي ضد أحمد سعد

كانت ريهام هي الإعلامية الأولى التي استضافت ريم، عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد، والتي كشفت عن تطور علاقتهما حينها، وعقب انفصال أحمد عن سمية الخشاب، وظهورهما ببرنامج "شيخ الحارة" رمضان الماضي، قررت الإعلامية، توجيه رسالة لصديقتها ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف إن إنتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفة إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

وصفتها بالصديقة المُقربة

في العام الماضي، نشرت الفنانة ريم البارودي، مجموعة صور تجمعها بالإعلامية ريهام سعيد، أثناء وجودهما بالساحل الشمالي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "ريم": "صديقتي المقربة ريهام سعيد.. أحبك جدًا"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

دعم شديد من ريم البارودي خلال فترة حبس ريهام

كانت ريم البارودي، أكثر الداعمين والواثقين ببراءة الإعلامية، ريهام سعيد، خلال حبسها على ذمة قضية خطف الأطفال والإتجار بالبشر، فوجهت لها رسالة في محبسها، وإلى القضاء المصري، مؤكدة أنها لا تعقب على أحكام القضاء، وتتذكر المواقف الإنسانية التي حدثت بينها وبين ريهام.

وعقب براءتها نشرت "البارودي" صورة للمذيعة، وكتبت عليها: "براءة صديقتي الإعلامية ريهام سعيد الحمد الله"، وذلك عبر هاشتاج عنوانه "براءة ريهام سعيد"، كما قررت إعداد حفل لها.

أزمة ريهام سعيد الأخيرة

تحدثت "ريهام" في حلقاتها الأخيرة من برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.