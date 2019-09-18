أعلنت عنها قبل 40 عاما.. ماذا تمنت عبلة كامل قبل شهرتها؟

على عكس نجمات جيلها فضلت الابتعاد عن الحوارات الصحفية والتليفزيونية واكتفت بعرض أعمالها الفنية فقط على شاشات السينما والتليفزيون، حتى إنها لم تظهر إلا في حوار واحد أو اثنين فقط على مدار تاريخها الفني، هي الفنانة عبلة عامل التي تحتفل بذكرى ميلادها الـ 59 اليوم.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت إحدى المحطات التي سجلت لها عبلة كامل في بداياتها الفنية وذلك عام 1979، عندما كشفت عن أمنيتها الوحيدة آنذاك، وهي "الرغبة الملحة في الزواج"، والتي أفصحت عنها وملامح وجهها يكسوها الخجل.

وكشفت كامل السر وراء إصرارها على الزواج وقتها هو رفض أهلها اقتحام المجال الفني، بعد تخرجها في كلية الآداب، وذلك لكي تتحرر من قيود الأسرة.

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لم يكن حوار الفنانة عبلة كامل لهيئة الإذاعة البريطانية الأخير، بل لحقه حوار آخر وذلك عام 1988 لمجلة المصور، ومن أبرز تصريحاتها للمجلة كان حديثها عن الإنجاب، فقالت: "لو لم أكن غير قادرة على الإنجاب لما كنت أقدمت على هذه الخطوة، هذا هو مبدئي، من يرغب في شيء يتحمل نتائجه، فاستعنت بمربية لبناتي مرتبها غالٍ، وأصبح كل ما أتقاضاه من أموال يوازي ما أصرفه".

واستكملت حديثها قائلة: "أحيانا أتمنى أن أهرب من العمل وأجلس مع بناتي تحت اللحاف وأنام أو أذهب لمقابلة صديقاتي في حديقة الحيوانات"، ثم سألت الصحفية التي أجرت معها اللقاء: "ألا تحلمين بذلك أيضا؟".