تزوجت مرتين وأصيبت بورم دماغي.. ماجي بو غصن في سطور

يتزامن اليوم 18 سبتمبر، يوم ميلاد الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الـ42، والتي بدأت مشوارها الفني حينما كانت في الـ12 من عمرها في المعهد العالي للموسيقى.

ويُلقي "هُن" الضوء على أبرز المحطات في حياة الفنانة اللبنانية ماجن بو غصن على الصعيد الفني والشخصي.

ميلادها ونشأتها

ولدت ماجي في 18 سبتمبر عام 1977، في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط.

بداية مشوارها الفني

بدأت ماجي مشوارها الفني في الـ12من عمرها، في المعهد العالي للموسيقى، حيث حصلت على الميدالية الذهبية، في برنامج مواهب الأطفال "واحة الأولاد"، الذي كان يُعرض على تليفزيون لبنان، حينما غنت لأول مرة للسيدة فيروز، والتي كانت بداية انطلاق مشوارها الفني، حيث قررت دراسة التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، ولكنها توقفت عامين قبل استكمال دراستها.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي الأخوان والمغاور على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم وإتقان اللهجة السورية الشامية، وكان أول من أخذها للأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل "الخوالي".

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زواجها

تزوجت ماجي مرتين، ولم يُكتب لزواجها الاستمرار، وتعرضت لأزمات في حياتها الزوجية أدت لانفصالها، ثم تزوجت للمرة الثانية من المنتج جمال سنان، والتي عاشت معه قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني، ورزقا بطفلين، يارا وريان.

إصابتها بورم دماغي

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في المخ، في عملية استمرت 5 ساعات، حيث اكتشفته من خلال ورم صغير قبل شفائها منه بـ5 أعوام، والتي روت تفاصيله للمرة الأول في 2018، وطالبت جمهورها حينها بعمل كشف مبكر وخاصة على سرطان الثدي.