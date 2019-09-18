في الآونة الاخيرة تعددت الأمراض النفسية وشاعت بشكل كبير وأبرزها الإصابة باضطراب الوسواس القهري.

وحسب الموقع الطبي العالمي "مايو كلينيك" فإن غالبًا ما يشمل اضطراب الوسواس القهري كلاً من الوساوس والأفعال القهرية ولكن من الممكن أيضًا أن تكون لديك أعراض وساوس فقط أو أعراض إكراه أو أفعال قهرية فقط، وقد تدرك أو قد لا تدرك أن وساوسك أو أفعالك القهرية مفرطة أو غير معقولة، ولكنها تستهلك قدرا كبيرا من الوقت وتتداخل مع روتينك اليومي وأدائك الاجتماعي أو في العمل.

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي أعراض الإصابة باضطراب الوسواس القهري.

أعراض الوسواس

في البداية لابد أن تعلم أن هواجس الوسواس القهري متكررة، والأفكار مستمرة وغير مرغوب فيها، والحوافز أو الصور تطفلية وتسبب الضيق أو القلق لصاحبها وقد تحاول تجاهلها أو التخلص منها عن طريق أداء سلوك قهري أو طقسي، تتدخل هذه الوساوس عادة عندما تحاول التفكير في أو القيام بأشياء أخرى.

وغالبا ما يكون للوساوس موضوعات خاصة بها، مثل الخوف من التلوث أو الأوساخ أو الحاجة إلى أشياء منظمة ومتماثلة أو أفكار عدوانية أو مروعة حول إيذاء نفسك أو الآخرين أو الأفكار غير المرغوب فيها، بما في ذلك العدوان، أو الموضوعات الجنسية أو الدينية.

وتشمل أمثلة علامات الوسواس وأعراضه كالخوف من التعرض للتلوث عن طريق لمس الأشياء التي لمسها الآخرون أو شكوكًا في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد أو الضغط الشديد عندما تكون الأشياء غير منظمة أو موضوعة بطريقة معينة أو صور إيذاء نفسك أو شخص آخر، وتكون هذه الصور غير مرغوب فيها وتجعلك غير مرتاح أو أفكار حول الصراخ بكلمات نابية أو التصرف بشكل غير لائق، وتكون هذه الأفكار غير مرغوب فيها وتجعلك غير مرتاح أو تجنب المواقف التي يمكن أن تسبب الوساوس، مثل المصافحة او الكدر حول الصور الجنسية غير السارة والتي تتكرر في ذهنك.

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أعراض الإكراه أو الأفعال القهرية

الأفعال القهرية لاضطراب الوسواس القهري هي سلوكيات متكررة تشعر بأنك مدفوع لأدائها، هذه السلوكيات أو الأفعال العقلية المتكررة تهدف إلى منع أو تقليل القلق المتعلق بوساوسك وهواجسك أو منع حدوث شيء سيئ، ومع ذلك، فإن الانخراط في الأفعال القهرية لا يجلب أي متعة وقد يقدم فقط راحة مؤقتة من القلق.

وتشبه أعراض الإكراه أو الأفعال القهرية كما هو الحال مع الوساوس، فعادة ما يكون للأفعال القهرية موضوعات مثل الغسيل والتنظيف والتحقق والتدقيق والعدّ والترتيب والمحافظة على النظام واتبّاع روتين صارم وأخيرًا طلب التطمينات.

وتشمل أمثلة علامات الأفعال القهرية وأعراضها غسل اليدين حتى تصبح بشرتك خامدة أو التحقق من الأبواب بشكل متكرر للتأكد من أنها مقفلة أو التحقق من الموقد مرارًا وتكرارًا للتأكد من إيقاف تشغيله أو العدّ في أنماط معينة أو تكرار صلاة أو كلمة أو جملة بصمت أو ترتيب السلع المعلبة لتبقى على نفس الوضع.