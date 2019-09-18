تعتبر البيتزا بكافة أنواعها من الوجبات سريعة التحضير وغير مكلفة، ولاسيما بيتزا بالبشاميل التي تعتمد على صوص البشاميل التي يفضلها الكبير والصغير . ويقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل بيتزا بالبشاميل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقادير بيتزا بالبشاميل العجينة 2 كوب دقيق 2 ملعقة كبيرة زيت ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح ملعقة كبيرة سكر الحشو زيتون أسود حلقات ملح فلفل أسود زنجبيل بودرة قرفة ناعمة باكو خلطة بشاميل 2 كوب لبن Advertisements نصف كيلو طماطم مبشورة طريقة تحضير بيتزا بالبشاميل - تخلط مكونات العجينة في العجان وتقلب - تغطى العجينة وتترك لتتخمر - تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية مستديرة الحشو - تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزيت على النار - تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود - يقلب الخليط ويضاف الفلفل والطماطم المبشورة - يضاف الخليط على الوجه - يخلط خليط البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان - يضاف الخليط على الوجه وتضاف الجبنة الموتزاريلا - توضع في الفرن حتى تمام النضج - تقطع وتقدم

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