محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن الماسكارا ذات اللون البني تمتاز بأنها أقل حدة وجرأة من الماسكارا ذات اللون الأسود الداكن؛ لذا فهي تتمتع بطابع أكثر رقة ونعومة في خريف/شتاء 2019/2020 وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه لهذا السبب تعد الماسكارا ذات اللون البني مثالية للإطلالة الطبيعية الكاملة، والتي تتألف من أحمر خدود بلون طبيعي وأحمر شفاه بلون طبيعي وجل شفاف للحواجب. ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وسحرا، يمكنها تنسيق الماسكارا ذات اللون البني مع مكياج عيون بدرجات البني أو البرونزي، كظلال جفون ذات لون بني فاتح ومظهر لامع. كما يمكن الحصول على إطلالة جريئة تفيض بالأنوثة والإثارة من خلال مكياج العيون السموكي، الذي يتألق بتدرجات اللون البني الناعمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لإطلالة طبيعية كاملة.. استخدمي الماسكارا ذات اللون البني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.