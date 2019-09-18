تحذير من تناول الأدوية دون وصفة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بينما يمكن للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لشرائها أن تخفف الألم أو تساعدك على النوم، فإن الأطباء يحذرون من أنها يمكن أن تتحول إلى عادة إذا تناولتها لفترة طويلة.

وتحذر الجمعية المهنية للأطباء النفسيين الألمان (BVDP) من أن هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول هذه الأدوية لمواصلة العمل بمستوى جيد على الرغم من الألم أو الأرق.

وكقاعدة عامة، ينبغي عدم تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية عند الشراء لأكثر من ثلاثة أيام متتالية أو 10 مرات في الشهر. كما يجب أن يتم تناول الحبوب المساعدة على النوم التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية لفترة قصيرة فقط وبعد التشاور مع الطبيب، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد فعالة مثل ديفينهيدرامين أو الدوكسيل أمين.

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وتقول جمعية BVDP إن المرء يسيء استعمال الدواء إذا كان يتناوله لتعزيز شعوره بالراحة وليس لعلاج أعراض محددة. هذا يعني أنه يجب على المرء أن يحرص على عدم تناول مسكنات الألم أو الحبوب المنومة بشكل وقائي فقط ودون استشارة طبية.

وتحذر الجمعية من أن تخزين الأدوية والشعور بعدم الارتياح عندما لا تكون في متناول اليد يمكن أن يكون أيضا من علامات الاعتماد عليها.

وإذا كان هذا النوع من السلوك ينطبق عليك، فلابد من مراجعة طبيبك الممارس العام وعدم التوقف عن تناول الأدوية إلا تحت إشراف طبي. ويمكن أن تساعد مراكز الاستشارة أيضا في حالة ظهور علامات إدمان العقاقير عليك.