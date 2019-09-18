طريقة عمل انشيلادا الدجاج المكسيكية

انشيلادا الدجاج أو شاورما الانشلادا بالفرن، هى إحدى الأكلات المكسيكية المشهورة، وتعد من الوجبات الصحية والشهية في نفس الوقت، يقدم لك موقع "هن" طريقة تحضيرها في المنزل.

مقادير انشيلادا الدجاج المكسيكية

الحشو

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

800 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف.

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحون.

ربع كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب مرقة دجاج.

الصوص

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي.

ربع كوب دقيق.

ملعقتين صغيرتين كمون مطحون.

فلفل حار حسب الرغبة.

كوب ماء ساخن.

مكعب مرقة دجاج.

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كوب عصير طماطم.

6 قطع خبز.

400 جرام حمص ناعم.

حبتين طماطم مقطعة شرائح.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

عودين بصل أخضر مفروم.

طريقة تحضير انشيلادا الدجاج المكسيكية

الحشو

سخني الزيت النباتي في وعاء القلي، وضعي قطع الدجاح على نار متوسطة، ثم البصل، الثوم، التوابل، الماء ومكعب مرقة الدجاج، غطيهم واغليهم حتى يصبح البصل طريًا، وحتى ينضج الدجاج بالكامل، وتتبخر كل السوائل.

الصوص

سخني الزيت النباتي في وعاء القلي فوق نار متوسطة، ضعي الدقيق وحركيه حتى يصبح لونه ذهبيًا خفيفًا.

ضيفي التوابل وحمصيهم لدقيقة أو دقيقتين.

ضيفي الماء ومكعب مرقة الدجاج، وحركيه ليذوب، ثم ضعي الطماطم، في حال كان الصوص سميكًا ضيفي له بعض الماء، فقوامه يجب أن يكون كالكريمة الثقيلة ليس كالعجين.

الانشيلادا

في طبق للفرن، اسكبي ثلث كمية الصوص وافرشيه بشكل متساوي في الأسفل.

قسمي الحشوة إلى 6 أجزاء، ضعي قطع الخبز على سطح نظيف، ضعي كمية من الصوص في وسط كل قطعة خبز واسكبي فوقها جزء من الحشوة، بحذر لفي الخبز وضعيها في طبق الفرن فوق الصوص بحيث تكون الجهة المختومة الى أسفل.

اسكبي الصوص المتبقي فوق الانشيلادا الملفوفة بالتساوي.

اسكبي قطع الطماطم المفرومة فوق الصوص، وغطيهم بجبنة الشيدر.

اخبزيهم في فرن درجة حرارته 175°C، لمدة 20 - 30 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة وتنطلق الفقاقيع من الصوص.

اخرجي الطبق من الفرن، واتركيه يستريح 5 دقائق.

زينيه بالبصل الأخضر المفروم وقدميه ساخنًا.