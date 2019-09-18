على خطى ياسمين رئيس.. صففي شعرك القصير بشكل متجدد

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تعتبر الفنانة ياسمين رئيس من أبرز الفنانات اللاتي يستمتعن بشعر قصير رائع، وتجدد في طلتها من وقت لآخر، ورغم قلة التسريحات التي يمكن تصفيفها للشعر القصير، إلا أنه يلائمه كثير من الاستايلات المختلفة والتي تتنوع بين "الويفي"، و"الستريت"، وغيرها.
ويستعرض التقرير التالي طرق تصفيف الشعر القصير على خطى ياسمين رئيس.
يمكنك فرد شعرك في تسريحة كلاسيكية على جالنب تلائم المناسبات الرسمية والسهرات، مع أقراط لامعة تناسب اللوك.
الشعر الويفي كذلك يلائم بعض الخروجات الكلاسيكية، وتصفيفه بطريقة "بومبيه"، يعطي له "فوليوم" كبير.
التسريحة البسيطة، القسومة من المنتصف، تلائم البحر والخروجات الكاجوال الصباحية لتلافي الرطوبة.
الشعر الويفي الهائش يعتبر تسريحة مثالية لخروجة مع الأصدقاء.
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