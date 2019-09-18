حساسية القمح عبارة عن تفاعل تحسسي للأطعمة التي تحتوي على القمح، ويمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية بسبب تناول القمح، ولكن أيضًا، في بعض الحالات، تتِمُّ من خلال استنشاق دقيق القمح.

وإليكِ مضاعفات الإصابة بمرض حساسية القمح، بحسب موقع "مايو كلينيك".

سوء التغذية

تؤدي الأضرار التي تلحق بالأمعاء الدقيقة نتيجة الإصابة بتحسس القمح إلى عدم القدرة على امتصاص المواد الغذائية الكافية، ما يؤدي لسوء التغذية كما أسلفنا، وهذا بدوره يُعرّض المصاب للمعاناة من فقر الدم وفقدان الوزن.

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العقم والإجهاض

يمكن أن يرتبط سوء امتصاص الكالسيوم وفيتامين D، بالعقم والإجهاض عند المرضى المصابين بتحسس القمح.

السرطان

تزداد فرصة الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية المعوية وسرطان الأمعاء الدقيقة عند الأشخاص الذين يعانون من تحسس القمح.