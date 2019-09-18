موانع استخدام اللومينير للأسنان

"اللومينير" من الوسائل السهلة والسريعة، التي تساعد في الحصول على ابتسامة هوليوود، دون الحاجة لبذل وقت ومجهود كبيرين، مثلما يحدث عن تقويم الأسنان.

ويطلق على "اللومينير" مسمى "العدسات اللاصقة للأسنان"، وهى عبارة عن طبقات رقيقة ناصحة البيضاء تطابق حجم الأسنان، وتحتوى على مادة تساعد على لصقها مباشرة على الأسنان، لعلاج تغير لونها، الناتج عن الأخطاء المدمرة للأسنان، والتي يتجاهلها الكثيرون، على رأسها إهمالهم في تنظيف الأسنان باستمرار.

وعلى الرغم من سهولة استعمال "اللومينير"، إلا أنه توجد موانع لاستعمالها، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، نعرض أبرزها خلال النقاط التالية:

- وجود فجوات واسعة بين الأسنان، ما يمكن أن يسبب سقوط عدسات الأسنان اللاصقة، وعدم ثباتها جيدا.

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- المعاناة من وجود مشاكل كثيرة في طبقة المينا.

الرغبة بإجراء تغيير كبير في الأسنان.

- اعتماد الشخص على استعمال الأسنان المتحركة، والتي تعني "طقم الأسنان" وفقا لما يصفه به الكثيرين.