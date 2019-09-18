ضيفي النكهة الإسبانية إلى مائدتك، وذلك بصنع الشوربة بطريقة جديدة وهي جازباتشو، وهي دسمة ويمكن أكلها مع الأرز، واللحوم فقط. المقادير طماطم مقشّرة ومقطّعة مكعبات. خبز فينو. فلفل ملون. ثمرة خيار. ثمرة بصل مفروم فرما ناعما. 3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم. نصف كوب صلصة طماطم. فص ثوم مهروس. 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض. 1/4 كوب زيت زيتون. Advertisements ملعقتين كبيرتين من الخلّ الأبيض. ملعقتين كبيرتين من خل التفاح. ملح وفلفل أسود ( حسب الرغبة). طريقة التحضير يوضع الخبز في وعاء ويسكب عليه القليل من الماء ويترك 20 دقيقة. يقطع الفلفل الملون والخيار قطع كبيرة. تخلط الطماطم، وصلصلة الطماطم، والفلفل الملون والخيار في الخلاط الكهربائي. يسكب المزيج في طبق ثمّ يصفى الخبز من الماء ويوضع فوق الوعاء. يضاف البصل والخل الأبيض وخل التفاح والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والبقدونس. يضاف بالملح والفلفل الأسود ويخلط المزيج جيدا، حتى تتداخل المكوّنات. يغطى الوعاء ويدخل الثلاجة لـ5 ساعات على الأقل قبل تقديمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة جازباتشو الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.