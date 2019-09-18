طريقة عمل كاسارول بطاطا مشوية

"كاسارول بطاطا مشوية" من الحلوى ذات السعرات الحرارية القليلة، التي تناسب متبعي الحمية الغذائية، وسط بحث الكثير عن طريقة إعدادها، نظرا لقلة نسبة السكريات بها، تميزها بمذاق لذيذ.

وفيما يلي، خطوات تحضير "كاسارول بطاطا مشوية"، وفقا لما ذكرته خبيرة التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة":

المقادير

- بطاطا.

- بيضة.

- القرفة.

- 3 ملاعق من الدقيق البني.

- ملعقتان من الزبدة.

- الزبيب.

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- 3 ملاعق من الشوفان.

- ملعقتان عسل أو سكر بني.

طريقة التحضير

- شوي البطاطا في الفرن.

- خلط البطاطا والعسل والفانيليا والبيضة والقرفة في الخلاط.

- وضع البطاطا في طاجن الفرن.

- إضافة الشوفان مع الدقيق والقرفة والسكر والزبدة في وعاء آخر.

- إضافة المكونات السابقة على البطاطا ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.