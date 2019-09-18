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الراسجولا هي حلوى هندية تحظى بشعبية في شبه القارة الهندية وجنوب آسيا، وهي مصنوعة من الزلابية على شكل كرات من عجينة الشينا وسميد.
وإليك طريقة عمل الراسجولا الهندية في المنزل، على طريقة الشيف سالي فؤاد.
المقادير
3 لترات من الحليب
6 ملاعق صغيرة خل
مقاديرالشربات
3 أكواب سكر
5 أكواب ماء
طريقة التحضير
- يجهز شاش بمصفاة
- يسخن الحليب على النار حتى الغليان ثم يضاف الخل.
- عندما يفصل الحليب يصفى في الشاش ويترك لمدة ساعة تقريبا.
- تشكل الجبن إلى كرات ثم تضاف إلى الشربات الساخن وتترك لمدة 30 دقيقة.
- تترك لتبرد تماما بداخل الشربات.
- تقدم في كاسات التقديم.
طريقة تحضير الشربات
- يضاف الماء والسكر حتى يذوب السكر والوصول إلى القوام المطلوب.
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