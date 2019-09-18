طريقة عمل بودي سبلاش في المنزل

توفر الزيوت الأساسية بدائل طبيعية رائعة لبخاخات الجسم والعطور السامة التي يمكن أن تؤثر على الهرمونات، نظرًا لأن البخاخات والعطور التقليدية سامة، لذا من الأفضل صنع بخاخات الجسم أو بودي سبلاش في البيت بالزيوت الأساسية، ويوفر أيضًا الكثير من الفوائد العلاجية الرائعة.

ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل البودي سبلاش في البيت:

مكونات البودي سبلاش

زيوت عطرية أساسية

زجاجات رذاذ الزجاج للزيوت الأساسية

رائحة عطرك المفضلة

الماء المقطر، ولكن يمكن أيضًا استخدام الماء المغلي والمبرد المصفى.

طريقة عمل البودي سبلاش

تعتبر تلك هي الطريقة البسيطة والأساسية والفعالة، في صنع البودي سبلاش في المنزل، وذلك بدمج تلك المكونات ووضعها في الزجاجة واستخدامها يوميا.

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هذه الوصفات الأساسية لرش الجسم بالزيت هي مجرد وسيلة سهلة للبدء في دمج استخدام الزيوت الأساسية في روتينك اليومي، حتى تتمكني من الاستمتاع بجميع الفوائد العلاجية.

وهناك طريقة أخرى تضمن ثباته واستمراره لفترة أطول.

طريقة عمل بودي سبلاش ثابت

مياه الصنبور المقطرة أو المفلترة، ولكن بعض المعادن قد تغير النتيجة المرجوة، لذا تجنبي المياه المعدنية.

الفودكا أو نسبة من الكحول، إنه بمثابة مادة حافظة ويساعد في الحفاظ على عدم استقرار الزيت في قاع الزجاجة.

رائحة زيت عطري المفضل لديك.

الجلسرين، الذي يساعد على استمرار الروائح لفترة أطول.

زجاجة رذاذ صغيرة مصنوعة من الزجاج.

تخلط كل المكونات السابقة معا في زجاجة العطر، ويستخدم يوميا.