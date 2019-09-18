83 ألف جنيه استرليني في الليلة.. أكواخ زجاجية لمشاهدة أضواء القطب الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ: ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "فندق نورث بول إيجالو" المكون من أكواخ زجاجية يتيح فرصة مشاهدة أضواء القطب الشمالى فى العام القادم مقابل 83 ألف جنيه استرلينى لليلة الواحدة، وتم تزويد كل كوخ بنظام تدفئة بجانب حمام خاص، ومن المقرر افتتاح الأكواخ اعتبارا من شهر أبريل المقبل. ويتضمن جدول الرحلة قضاء ليلتين على جزيرة سفال بارد بجانب تذكرة الطيران ذهابا وعودة للقطب الشمالي ورحلة بالمروحية لقضاء ليلة فى الكوخ الزجاجى بخلاف الوجبات.

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