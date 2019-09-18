تزامنًا مع بداية العام الدراسي، تعكف الكثير من الأمهات على عمل "الفينو" في المنزل لسهولة تحضير مكوناته، بالإضافة لأنها تحرص كذلك على أن يتناوله أطفالها طازجا. وتقدم "هُن" طريقة سهلة وسريعة لعمل "الفينو" في المنزل: مكونات الفينو: كوب حليب دافئ معلقة خميرة 1/2 كوب سكر 1/4 معلقة ملح 1/2 معلقة بيكينج بودر معلقتان لبن بودرة 3/4 بيضة "الربع الناقص سنحتاج إليه بعد قليل". Advertisements طريقة تحضير الفينو: - تمزج ملعقة الخميرة مع ملعقة من الحليب الدافئ وتترك جانبا. - تخلط جميع المكونات السائلة سويا، ثم يضاف إليه الدقيق تدريجيا. - ملحوظة: يمكن إضافة 1/4 كوب دقيق إضافية حسب احتياجات العجينة. - تضاف الزبدة، ويستمر في العجن لمدة ربع ساعة، حتى يصبح مطاطيا. - يترك العجين ليخمر ويتضاعف حجمه. - يقطع ويرص في القالب الفرن المدهون، مع مراعاة ترك مسافة تساعده في "التخمير". - يترك ليخمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل. - قبل أن يدخل الفرن يدهن العجين بربع البيضة الباقية مع ملعقتين من الحليب. - يدخل الفرن على درجة حراري 260 درجة لمدة 10 دقائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمكونات سهلة.. طريقة عمل "الفينو" في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.