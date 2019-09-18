شفاه منفوخة وملابس بتوقيع دار عالمية.. أحلام بين الرشاقة والفوتوشوب

بجسد ممشوق للغاية، أظهر أنوثتها، وشفاه منفوخة، مع الشعر الأسود المنسدل، وملامح مُحددة، نشرت الفنانة أحلام عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال استعداداتها للموسم الجديد، من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس".

وعلقت أحلام قائلة: "جمهوري في كل الوطن العربي انتظروني في الموسم الخامس من ذا فويس بتاريخ 21 سبتمبر على شاشة كل العرب".

إطلالة أحلام

وتألقت أحلام، ببنطلون وشال من الكاروهات، بلوني الأبيض والأسود، بتوقيع دار الأزياء العالمية DIOR، ضمن أحدث مجموعاته لهذا الشتاء.

كما ارتدت الفنانة "توب" باللون الأحمر، مع حزام أسود عريض من الجلد، في المنتصف.

وارتدت الفنانة حذاء أسود، بكعب عال من نفس الدار العالمية.

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كما اعتمدت الفنانة على الشعر الأسود المنسدل، بتوقيع صالون "التونسي"، ومكياج تُرابي نيود، بتوقيع خبير التجميل "محمد حداد".

جدل بسبب إطلالة أحلام الأخيرة

وتفاعل العديد من المتابعين حول إطلالة أحلام، التي بدت فيها بقوام ممشوق، وشفاه منفوخة، كان أبرزهن الفنانة أنغام، وإيمان العاصي، معبرين عن إعجابها الشديد بالإطلالة، مُعلقين: "قمر"، و"قمر الملكات".

في حين زعم البعض إن تلك الإطلالة هي بتأثير "الفوتوشوب"، فعلق البعض: "الفوتوشوب لا دين له"، و"الفوتوشوب عامل عمايله".

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج الجديدة، تضم راغب علامة والإماراتية أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، ومن المقرر أن يجري تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.