قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل ورقة لحمة بالبصل، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل ورقة لحمة بالبصل كيلو لحمة كندوز. 3 بصلة شرائح. 3 ثمرات فلفل رومي جوليان (مقطعة شرائح رفيعة). ثمرة فلفل أحمر جوليان. 5 فصوم ثوم شرائح. ملح. فلفل أسود. Advertisements ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة. بابريكا. كركم. بهارات مشكلة. طريقة عمل ورقة لحمة بالبصل تخلط قطع اللحم مع الفلفل الرومي والبصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود. يوضع الخليط في ورق زبدة ويلف ورق الزبدة بورق الألومنيوم. توضع في صينية ويمكن أن يضاف إليها القليل من الماء. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

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