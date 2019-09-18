"الطفولة والأمومة" يدشن "لعبة" ترسخ مفاهيم المساواة بين الجنسين

من منطلق غرس مفاهيم المساواة بين الجنسين، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تدشين أول "لعبة للأطفال" في مصر والشرق الأوسط والتي سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

ومن المفترض تدريب الأطفال من خلال "الدمية" على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيدة، ما يعزز ثقافة احترام الآخر وغرسها من الصغر.

ومن المقرر أن يشهد حفل التدشين الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسارة عزيز مؤسسة جمعية (مطمن) للرعاية الأسرية والطفولة والأمومة.