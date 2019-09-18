محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن غسل اليدين بانتظام يعد درع الوقاية من الأمراض؛ حيث إنه يقضي على الجراثيم، التي تنتقل عبر المصافحة مثلا.
وأضاف خبراء المركز الألماني أنه ينبغي غسل اليدين بعد العودة إلى المنزل وبعد الذهاب إلى المرحاض وبعد تنظيف الأنف والعطس والسعال وبعد ملامسة القمامة أو الحيوانات.
وعن كيفية غسل اليدين بشكل سليم أوضح المركز أنه ينبغي غسل اليدين جيدا تحت ماء جار وبواسطة الصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة أن يشمل الغسل كلا من ظهر اليد وراحة اليد والفراغات بين الأصابع والأظافر، وعند الضرورة يمكن استعمال مُطهّر، كالتعامل مع أشخاص مصابين بأمراض مُعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر لـ30 ثانية.. هذه هي الطريقة الصحية والأوقات المناسبة لغسل اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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