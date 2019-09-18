لأصحاب الرجيم.. امتناعك عن الخبز والأرز والمكرونة يضر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يبتعد أصحاب الرجيم عن تناول مصادر الكربوهيدرات، وخاصة الخبز والأرز والمكرونة والسكر وذلك من أجل التمتع بجسم مثالي ورشيق.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان، إن الاستغناء التام عن الكربوهيدرات من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة ينطوي على آثار جانبية تهدد الصحة.

وأوضحت كاوفمان، أن الكربوهيدرات تمثل مصدر الطاقة الرئيسي للجسم؛ حيث يستمد الجسم طاقته من الجلوكوز الموجود في الكربوهيدرات. وفي حال الاستغناء عنها، يلجأ الجسم إلى حرق الدهون لتحويلها إلى طاقة، وهي عملية شاقة وتستغرق وقتا طويلا، الأمر الذي يتسبب في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وضعف التركيز.

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كما أن عملية تحويل الدهون إلى طاقة تكون مصحوبة بزيادة إنتاج ما يعرف "بالأجسام الكيتونية"، الأمر الذي يتسبب في انبعاث رائحة كريهة من الفم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب الاستغناء التام عن الكربوهيدرات في حرمان الجسم من الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، ومن ثم يعاني المرء من مشاكل الهضم كآلام البطن والإمساك.

لذا شددت كاوفمان على أهمية احتواء النظام الغذائي على الكربوهيدرات وتناولها باعتدال، محذرة من الاستغناء التام عنها دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.