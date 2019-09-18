"من الزرع للشد".. الرجال يركضون خلف عمليات التجميل

الشعور بالجمال فطرة، يركض خلفها العديد، لا تتركز على جنس واحد بعينه، فهي طبيعة البشر، وعمليات التجميل واحدة من أكثر اهتمامات المرء، سيدات ورجال.
ومؤخرًا توصل آخر إحصاء إلى أن نسبة إقبال الرجال على عمليات التجميل ارتفعت إلى 30% مقابل 70% للسيدات.
وحسبما ذكر دكتور محمد اللبان، أستاذ مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة قناة السويس، فإن إقبال الرجال على أطباء التجميل، ازداد خلال الخمس سنوات الأخيرة، قائلًا: "الرجال بقى عندهم استيعاب لأهمية الاستفادة من الطب التجميلي".
وأكد "اللبان" أن العديد من الرجال يترددون على عيادات التجميل من أجل تجميل الوجه وشده: "بيجيلنا بصفة مستمرة رجال عاوزين شكلهم ومظهرهم أفضل قدام الناس، بعضهم بيكون عنده نسبة تجاعيد في الوجه أعلى من المعتاد مقارنة بالسن، ده بيسبب له مشاكل نفسية وتعليقات زي انت عجزت كده ليه؟!"، مفسراً ذلك الاتجاه بزيادة الوعي وبأمان هذه العمليات ونتائجها المُرضية.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سعيد، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب قصر العيني، أن وعي الرجال بالتجميل أصبح أعلى، قائلًا: "هناك عمليات تجميل خاصة بالرجال فقط، زي زرع الشعر وتصغير حجم الثدي، وهناك عمليات مشتركة زي شد البطن والوجه".
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