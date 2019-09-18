بيكي تبدأ الحياة.. مبادرة تدعم المرأة المعيلة بـ 200 فرصة عمل

أُطلقت مبادرة "بيكي تبدأ الحياة" من قبَل مجلس الشباب المصري، لتأهيل المرأة المعلية إلى سوق العمل، وتقديم الدعم لها، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات، مثل مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إيمانا منهم بدورها، حيث يقع على عاتقها مسئولية الإنفاق على أسرتها، بجانب مسئولية الرعاية والخدمة البدنية.

إيمان هداية، مسئول النشاط الاقتصادي في مجلس الشباب المصري، تحدثت عن المبادرة: "عدد الأسر التي تعيلها المرأة بلغ 3.3 مليون خلال تعداد 2017، بنسبة تصل إلى 34% حسب آخر إحصائيات، والمبادرة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تأهيلها لسوق العمل".

وأوضحت أن المبادرة ارتكزت على 4 محاور رئيسية، تكمن في "الدعم النفسي، التمكين الاقتصادي، التوعية الصحية، الحماية من الجرائم الإلكترونية"، مضيفة: "في كل محور سيتم تقديم عدة ورش ومحاضرات للنساء المشاركات، لتعليمهن مهارات جديدة من قبَل أساتذة اقتصاد وعلم نفس واجتماع، ففي التمكين الاقتصادي سيتم تقديم محاضرات حول كيفية البدء بمشروع خاص يدر عليهن المال، وفي التوعية الصحية سيتم تعليم المرأة كيفية الاعتناء بصحتها".

وتتضمّن المبادرة ملتقى لتوظيف المرأة المعيلة، حيث سيتم توفير فرص عمل: "نستهدف توفير من 150 إلى 200 فرصة عمل".

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