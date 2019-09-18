"تصنع من الفسيخ شربات".. "فاطمة" تحول المخلفات لديكورات خشبية

أقدم عدد من أهالي النوبة بمدينة أسوان على تدوير مخلفات النخيل والاستفادة منها بتحويلها إلى إكسسوارات وديكورات خشبية، في محاولة منهم للتخلص من المخلفات بطريقة صديقة للبيئة، بدلا من التخلص منها بالطرق التقليدية سواء بإلقائها في النيل أو حرقها.

تعلمت فاطمة الحرفة منذ 5 أعوام في ورشة أعدها نوبي مسن، كان يصنع التحف الخشبية من مخلفات النخيل الذي يمتلكه، ولجأ إلى تنظيم ورشه تعليميه لأبناء مدينته لخوفه من اندثار الحرفة، وكانت مدة الورشة 3 أشهر: "كنت باشتغل تبع شركة، وهي اللي أشركتني في الورشة، قعدت 3 شهور أتعلم لحد ما أتقنت الحرفة وحبّيتها، وجمعت عدد من الأصدقاء، عشان نفتتح مقر لمشروعنا، رغم إنها شغلانة صعبة والقطعة بتاخد وقت طويل".

بمشاركة 6 سيدات ورجلين بدأت فاطمة مشروعها، بتسويق منتجاتهم بداخل البازارات والفنادق السياحية بأسوان والقاهرة، بالإضافة إلى مشاركتهم الحالية بإحدى مسابقات رواد الأعمال، والتي ستمكنهم من تأسيس مقر لصناعة وعرض منتجاتهم في حالة فوزهم: "بدأنا بأدوات بدائية، مشرط وصنفرة، كل واحد عنده كميات من المخلفات بيشتغل عليها في بيته، هدفنا نوصل شغلنا لخارج مصر".